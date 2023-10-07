В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам почти 5,7 млн рублей

Накануне днем около 13 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился 73-летний пенсионер с заявлением о том, что 19 сентября 2023 года около 12 часов 45 минут ему позвонил неизвестный и сообщил о мошеннических действиях на счете заявителя и необходимости перевода денежных средств на «безопасные» счета, а также установки приложения для удалённого доступа к смартфону.

В период с 21 по 29 сентября 2023 года пожилой человек через различные банкоматы банков, находящиеся по разным адресам, перевел на продиктованные неизвестным номера счетов, а также через удаленный доступ, денежные средства в сумме 5 690 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.