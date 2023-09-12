В Петербурге пенсионер продал квартиру и перевел мошенникам 11 млн рублей

Накануне днем около 13 часов 20 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 77-летний пенсионер с заявлением о том, что в период с июля 2023 года по 6 сентября 2023 года ему на мобильный телефон начали поступать звонки с различных номеров от неизвестных, которые убедили потерпевшего продать принадлежащую ему квартиру, а вырученные денежные средства в сумме 11 миллионов рублей, внести на указанные злоумышленниками банковские счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников.