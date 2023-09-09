В Петербурге 68-летний профессор университета перевел мошенникам почти 9,2 млн рублей

Накануне вечером около 18 часов 30 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратился 68-летний профессор одного из университетов Петербурга с заявлением о том, что с 06.09.2023 по 07.09.2023 ему на мобильный телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банка и ФСБ, сообщая о мошеннических действиях на его счетах.

И убеждая его в необходимости снять все денежные средства и перевести на, якобы, безопасные счета, которые они укажут.

Позже мужчина снял со своего счета 9 199 985 рублей и перевел их на счета, указанные мошенником.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.