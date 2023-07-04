В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Калининского района обратился 74-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 20 июня по 3 июля 2023 года ему звонил неизвестный и сообщал, что на его счетах происходят мошеннические действия.

После этого заявитель через мобильное приложение перевел на указанные неизвестным, якобы безопасные, счета, денежные средства.

Сумма ущерба составила 3 406 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК Р (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию мошенников.