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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей

В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к задержанию мошенников, обманувших пенсионера

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Калининского района обратился 74-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 20 июня по 3 июля 2023 года ему звонил неизвестный и сообщал, что на его счетах происходят мошеннические действия. 

После этого заявитель через мобильное приложение перевел на указанные неизвестным, якобы безопасные, счета,  денежные средства.

Сумма ущерба составила 3 406 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК Р (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию мошенников. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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