Житель деревни Гостилицы вложил в мошенников 6 млн рублей

В минувшую пятницу вечером около 16 часов 35 минут к полицейским поступило заявление от 55-летнего мужчины, проживающего в доме по Школьной улице деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области о том, что с июля по сентябрь 2023 под предлогом заработка на бирже он вложил денежные средства 6 000 000 рублей на указанные неизвестным счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.