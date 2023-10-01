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Питерец.ру » Происшествия » Житель деревни Гостилицы вложил в мошенников 6 млн рублей

Житель деревни Гостилицы вложил в мошенников 6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции ищут мошенников, обманувших сельского жителя

В минувшую пятницу вечером около 16 часов 35 минут к полицейским поступило заявление от 55-летнего мужчины, проживающего в доме по Школьной улице деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области о том, что с июля по сентябрь 2023 под предлогом заработка на бирже он вложил денежные средства 6 000 000 рублей на указанные неизвестным счета.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район мошенничество пенсионеры
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