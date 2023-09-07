В Петроградском районе пенсионер перевел мошенникам 4,3 млн рублей

Вчера днем около 12 часов 30 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратился мужчина, 1949 года рождения, пенсионер, проживающий по адресу: проспект Мечникова, дом 18, с заявлением о том, что днем 07.07.2023 ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, который под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил потерпевшего перевести 4 300 000 рублей на указанные неизвестным счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию злоумышленников.