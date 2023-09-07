ента новостей

16:42
Два человека пострадали в результате падения лифта в доме на улице Циолковского
16:30
Петербургские шахматисты Власенко и Линчевский заняли первое и второе места на «Кубке Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области
16:20
В Петербурге упростили распределение мест для обучения безработных
16:04
В центре Петербурга конфликте в кафе из-за девушки закончился нокаутом
15:57
«Бал для Золушки» дал старт финалу конкурса красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках «Невская краса»
13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
13:35
На Охте иномарка сбила 17-летнюю девушку
13:26
В Петроградском районе пенсионер перевел мошенникам 4,3 млн рублей
13:22
Грузовой «КамАЗ» насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской
10:08
Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»
09:33
В Приморском районе обокрали квартиру пенсионера на 8,1 млн рублей
09:27
Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 31
01:17
В чемпионате МХЛ «СКА–1946» обыграл ярославский «Локо» со счётом 5:3, а МХК «Динамо Санкт-Петербург» минимально уступило череповецкому «Алмазу»
00:24
СКА проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:4, шайбы в составе невских армейцев забросили Гребенщиков, Глотов и Никишин
20:34
В полуфинале чемпионата мира по баскетболу на Филиппинах сборная США сыграет с Германией, а Сербия – с Канадой
19:45
Финисаж выставки «Юность эпохи»
15:41
После обращения Народного фронта в Петербурге к властям города сделали освещение у школы № 93
15:36
В Ботаническом саду СПбГУ откроется первый отель для насекомых
14:34
В Петербурге в период Крестного хода будут действовать временные ограничения в движении транспорта
14:26
В Петербурге Доходный дом Щегловитовой включён в реестр в качестве регионального памятника
14:17
Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Сортавала»
13:25
На трассе «Сортавала» в массовом ДТП погибли двое человек
11:33
В Красносельском районе мигранты совершили разбойное нападение на соотечественницу
11:26
В Невском районе таксист изнасиловал 17-летнюю девушку
11:22
В Московском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,6 млн рублей
09:38
Трое мужчин спасены из вод у берегов Австралии после нападения акул на надувной катамаран
00:54
«СКА-Нева» одержала вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ – 2023/2024, одолев «Югру» со счётом 3:1, а Григорий Кузьмин набрал сразу 3 очка
23:55
Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в чемпионате ВХЛ с трудной победы над московской «Звездой», счёт – 3:2
20:53
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата США и другие новости с нью-йоркских кортов
16:39
Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин опроверг слухи на тему биометрии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе пенсионер перевел мошенникам 4,3 млн рублей

В Петроградском районе пенсионер перевел мошенникам 4,3 млн рублей

0
63
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции Петроградского района ищут мошенников, обманувших пенсионера

Вчера днем около 12 часов 30 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратился мужчина, 1949 года рождения, пенсионер, проживающий по адресу: проспект Мечникова, дом 18, с заявлением о том, что днем 07.07.2023 ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, который под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил потерпевшего перевести 4 300 000 рублей на указанные неизвестным счета.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-08-2023, 13:18
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 5,3 млн рублей
25-07-2023, 13:03
Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей
7-07-2023, 11:35
Подилая пара из Ломоносова перевела мошенникам более 3,3 млн рублей
25-07-2023, 12:59
В Московском районе пенсионер перевел телефонным аферистам 11,6 млн рублей
18-11-2022, 12:06
В Приморском районе пенсионер отдал мошенникам 2 495 000 рублей
9-12-2022, 13:16
В Петербурге сантехник перевел мошенникам более 5 миллионов рублей

Происшествия на дорогах

0
121
Сегодня, 13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
0
77
Сегодня, 13:35
На Охте иномарка сбила 17-летнюю девушку
0
71
Сегодня, 13:22
Грузовой «КамАЗ» насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской
0
143
Вчера, 14:17
Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Сортавала»
Наверх