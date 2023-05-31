Накануне вечером около 17 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 73-летний мужчина с заявлением о том, что в период с ноября 2022 года по май 2023 года в интернете перешёл по брокерской ссылке и вкладывал денежные средства с целью получения прибыли через приложения различных банков. В январе 2023 года сотрудники указанной якобы брокерской компании перестали выходить на связь.
Материальный ущерб составил 5 317 835 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.
В центре Петербурга пенсионер вложил в мошенников более 5,3 млн рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района разыскивают подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера
Накануне вечером около 17 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 73-летний мужчина с заявлением о том, что в период с ноября 2022 года по май 2023 года в интернете перешёл по брокерской ссылке и вкладывал денежные средства с целью получения прибыли через приложения различных банков. В январе 2023 года сотрудники указанной якобы брокерской компании перестали выходить на связь.
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