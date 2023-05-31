В центре Петербурга пенсионер вложил в мошенников более 5,3 млн рублей

Накануне вечером около 17 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 73-летний мужчина с заявлением о том, что в период с ноября 2022 года по май 2023 года в интернете перешёл по брокерской ссылке и вкладывал денежные средства с целью получения прибыли через приложения различных банков. В январе 2023 года сотрудники указанной якобы брокерской компании перестали выходить на связь.

Материальный ущерб составил 5 317 835 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.