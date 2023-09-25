В Калининском районе в общежитии обокрали иностранного гражданина

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился 32 - летний иностранный гражданин, проживающий в общежитии одного из политехнических ВУЗов Петербурга в комнате дома 28 по Гражданскому проспекту.

Мужчина рассказал, что, находясь в своей комнате в общежитии, обнаружил отсутствие принадлежащего ему черного кожаного кошелька, в котором находились денежные средства в разной иностранной валюте на общую сумму 41 342 рубля и его документы.

По данному факту полицией проводится проверка, приняты меры к установлению злоумышленников.