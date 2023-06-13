Вчера около 11 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что около 04 часов 40 минут от дома 46 по проспекту Просвещения к ним в тяжелом состоянии был доставлен 44-летний петербуржец.
Полицейскими установлено, что у него, возле дома 46 по проспекту Просвещения, произошла драка с двумя неизвестными.
По данному факту проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.
В Выборгском районе ищут напавших на прохожего
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Опубликовал: Anton78
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Полиция ищет напавших на прохожего в Выборгском районе Петербурга
Вчера около 11 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что около 04 часов 40 минут от дома 46 по проспекту Просвещения к ним в тяжелом состоянии был доставлен 44-летний петербуржец.
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