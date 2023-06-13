В Выборгском районе ищут напавших на прохожего

Вчера около 11 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что около 04 часов 40 минут от дома 46 по проспекту Просвещения к ним в тяжелом состоянии был доставлен 44-летний петербуржец.

Полицейскими установлено, что у него, возле дома 46 по проспекту Просвещения, произошла драка с двумя неизвестными.

По данному факту проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.