В Петербурге завкафедрой одного из ВУЗов перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

Накануне вечером около 20 часов 45 минут к полицейским обратилась 74-летняя завкафедрой одного из ВУЗов Петербурга с заявлением о том, что 26 июня около 10 часов 00 минут ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются завладеть ее денежными средствами, и для того, чтобы средства обезопасить, нужно перевести на «безопасный счет». Который он и готов ей указать.

27 июня около 15 часов 20 минут через банкомат заявительница перевела на различные номера счетов 2 570 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.