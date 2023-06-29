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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге завкафедрой одного из ВУЗов перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

В Петербурге завкафедрой одного из ВУЗов перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к поиску мошенников, обманувших пенсионерку

Накануне вечером около 20 часов 45 минут к полицейским обратилась 74-летняя завкафедрой одного из ВУЗов Петербурга с заявлением о том, что 26 июня около 10 часов 00 минут ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются завладеть ее денежными средствами, и для того, чтобы средства обезопасить, нужно перевести на «безопасный счет». Который он и готов ей указать.
27 июня около 15 часов 20 минут через банкомат заявительница перевела на различные номера счетов 2 570 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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