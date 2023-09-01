В Колпино автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика

Накануне вечером около 18 часов 55 минут возле дома 2 по улице Ижорского Батальона в городе Колпино 22-летняя автолюбительница, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан" и двигаясь по придворовой территории, совершила наезд на 5-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что девушка трижды привлекалась к административной ответственности в 2023 году по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.