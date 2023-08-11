В Петербурге задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве

6 августа к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что накануне, около 14 часов 00 минут, ей позвонил неизвестный, который сообщил, что её дочь якобы попала в ДТП и ей необходимы денежные средства на лечение.

Около 18 часов 00 минут на лестничной площадке своей парадной женщина передала неизвестному 300 000 рублей, после чего тот с места происшествия скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

9 августа около 18 часов 15 минут возле дома 3 по бульвару Новаторов оперативниками уголовного розыска Кировского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний неработающий петербуржец.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.