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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера

В Московском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в обмане пенсионера

31 мая к полицейским Московского района Петербурга обратилась петербурженка, которая сообщила о том, что около 11 часов 30 минут ее 87-лентнему отцу позвонил неизвестный, представился внуком и сообщил, что якобы попал в ДТП, и в целях не привлечения его к уголовной ответственности, следует передать 900 000 рублей курьеру.
Спустя два часа пенсионер передал деньги в сумме 400 000 рублей в пакете неизвестному, который с места происшествия скрылся.
Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера около 12 часов 40 минут возле дома 108 по Витебскому проспекту в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 62-летний ранее судимый житель Новгородской области.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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