В Московском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера

31 мая к полицейским Московского района Петербурга обратилась петербурженка, которая сообщила о том, что около 11 часов 30 минут ее 87-лентнему отцу позвонил неизвестный, представился внуком и сообщил, что якобы попал в ДТП, и в целях не привлечения его к уголовной ответственности, следует передать 900 000 рублей курьеру.

Спустя два часа пенсионер передал деньги в сумме 400 000 рублей в пакете неизвестному, который с места происшествия скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 12 часов 40 минут возле дома 108 по Витебскому проспекту в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 62-летний ранее судимый житель Новгородской области.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.