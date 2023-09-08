В Петербурге задержан байкер-педофил за развратные действия в отношении ребенка в Ленобласти

Поздним вечером 6 сентября 2023 года около 23 часов 55 минут к полицейским Кировского района Ленобласти поступило заявление от 40-летнего местного жителя о том, что несколькими часами ранее в городе Отрадное от дома по улице Ленина неизвестный обманом увез на автомобиле его 13-летнюю дочь, в гаражи на Железнодорожной улице и, совершив в отношении нее противоправные действия, отпустил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Вчера опергруппой Главка совместно с коллегами из ОМВД РФ по Кировскому району Ленобласти возле дома 23 корпус 1 по Искровскому проспекту задержан 55-летний подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении девочки 13-летней девочки.

Выяснилось: в 2005 году 55-летний Сергей Прасолов (известного в байкерском сообществе как Пуля) был осужден на 19 лет строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характер. Несколько месяцев назад он вышел на свободу, отбыв 19 лет.

Подозреваемого поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.