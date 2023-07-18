В Ленобласти задержан пожилой эксгибиционист с криминальным прошлым

В городе Сланцы Ленинградской области пожилого мужчину задержали по подозрению в педофилии. Его криминальное прошлое впечатляет.

Вчера к полицейским Сланцевского района Ленобласти поступило сообщение о том, что девочки, гуляющие у стадиона «Химик» в городе Сланцы, опознали мужчину, который ранее демонстрировал им половой орган. Около 15 часов 20 минут возле дома 11 по улице Чайковского, по подозрению был задержан 77-летний пенсионер.

Установлено, что в мае 2023 года на детской площадке по вышеуказанному адресу мужчина демонстрировал свои гениталии двум 8-летним девочкам.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних).

Выяснилось, что в 1986 году он был осужден за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Еще одно дело по той же статье получил в 1990 году, но его прекратили.