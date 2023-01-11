В Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка

Накануне в квартире одного их домов по Новосмоленской набережной Петербурга было обнаружено тело 14-летнего ученика 8 класса без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка.

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти подростка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.