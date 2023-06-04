В Петербурге у Лахта-центра произошла массовая драка мигрантов

3 июня 2023 года вечером в Приморском районе Петербурга произошла массовая драка рабочих.

По некоторым данным, драка произошла из-за бесплатной еды. Полиция проводит проверки в этом районе из-за незаконной продажи еды. Когда деятельность торговцев приостанавливают, рабочие пытаются забрать эту еду бесплатно.

По данному факту следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.