На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах

Сегодня утром около 10 часов 40 минут на 59-м километре трассы "Скандинавия", в Выборгском районе Ленинградской области, на повороте к поселку Огоньки 31-летний водитель самосвала "Скания", гражданин одной из стран ближнего зарубежья, наехал на легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14-15 лет. После удара легковой автомобиль наехал на спортсменок.

В результате ДТП две велосипедистки скончались на месте. "Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое передано в Следственный комитет.

В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводится расследование направленное на установление обстоятельств и причин аварии.

Трасса «Скандинавия» перекрыта в сторону г. Выборг. Организован объезд с 52 по 65 км трассы.