ента новостей

13:46
В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода
13:44
В Петербурге задержали 20-летнего афериста обманувшего пенсионерку
12:04
Ураган Джулия обрушился на Никарагуа
11:50
Спикер парламента: Центр им. Г.И. Турнера – ведущий в системе здравоохранения страны
11:48
В Ленобласти грузовик с щебнем перевернулся на повороте. Водитель погиб
11:39
В Калининском районе пенсионерка перевела аферистам более 5 миллионов рублей
11:32
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший грабеж
11:28
В ДТП в Луге двое госпитализированы и один человек погиб
16:44
Новая волна Covid назревает в Европе
15:18
В Ленобласти фура съехал в кювет и перевернулся на крышу, водитель погиб
14:53
Александр Бельский принял участие в открытии первого в стране хосписа для молодых взрослых
14:42
В Кировске задержали мужчину устроившего поджог в общежитие
14:23
В Ленобласти после пожара в дачном доме был обнаружен труп неизвестного человека
14:13
В Петербурге задержали мужчину, управлявшего каршерингом пользуясь подложным аккаунтом
14:04
В Петербурге задержали мужчину и женщину за мошенничество в отношении пенсионерки
14:02
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика
14:01
В Петербурге задержан мужчина стрелявший из травмата по окнам
14:00
СК РФ может раскрыть схему, позволявшую девелоперам сносить исторические здания благодаря договоренностям со Смольным
13:26
В поселке Металлострой задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
13:06
В Ленобласти мусоровоз столкнулся с "Волгой", погибла пассажирка
12:55
Командующий СЗО Росгвардии поздравил сотрудников СОБР с профессиональным праздником
10:16
Новогодних гуляний не будет
09:38
Без пени по ЖКХ
09:11
Как относиться к детским картам
01:40
Василий Глотов забросил победную для СКА шайбу в ворота «Витязя»
14:58
Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый 2022»
14:53
Александр Бельский: Кредитные каникулы – серьёзная помощь бойцам
14:50
В Ленобласти столкнулись микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и "Хонда"
14:46
В Петербурге и Ленобласти полицейские приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»
14:44
В Петербурге задержали 35-летнего мужчину за мошенничество в отношении пенсионеров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти грузовик с щебнем перевернулся на повороте. Водитель погиб

В Ленобласти грузовик с щебнем перевернулся на повороте. Водитель погиб

0
62
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе Ленобласти съехал в кювет и опрокинулся грузовой автомобиль. Водитель скончался на месте

Вчера ранним утром около 03 часов 30 минут на 10-м километре трассы "Выборг — Светогорск", в Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП с грузовым автомобилем.

По предварительной информации, груженая щебнем автомашина "Renault Premium" с полуприцепом двигалось из города Светогороска в направлении трассы "Скандинавия". На повороте направо на нерегулируемом перекрестке грузовик съехал в кювет и перевернулся.

За рулем автомобиля находился 56-летний уроженец Кыргызстана, официально нигде не работающий. Он получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-04-2022, 10:02
В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб
Вчера, 15:18
В Ленобласти фура съехал в кювет и перевернулся на крышу, водитель погиб
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
26-07-2022, 16:43
В Ленобласти хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
22-09-2022, 09:20
В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
23
Сегодня, 13:46
В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
62
Сегодня, 11:48
В Ленобласти грузовик с щебнем перевернулся на повороте. Водитель погиб
0
56
Сегодня, 11:28
В ДТП в Луге двое госпитализированы и один человек погиб
0
169
Вчера, 15:18
В Ленобласти фура съехал в кювет и перевернулся на крышу, водитель погиб
Наверх