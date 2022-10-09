В Ленобласти грузовик с щебнем перевернулся на повороте. Водитель погиб

Вчера ранним утром около 03 часов 30 минут на 10-м километре трассы "Выборг — Светогорск", в Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП с грузовым автомобилем.

По предварительной информации, груженая щебнем автомашина "Renault Premium" с полуприцепом двигалось из города Светогороска в направлении трассы "Скандинавия". На повороте направо на нерегулируемом перекрестке грузовик съехал в кювет и перевернулся.

За рулем автомобиля находился 56-летний уроженец Кыргызстана, официально нигде не работающий. Он получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.