В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки

Сегодня вечером около 16 часов 25 минут в экстренные службы Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 110-ом километре трассы Р-21 "Кола" в районе деревни Кисельня. 42-летний мужчина на грузовом "Вольво" с полуприцепом врезался в остановившийся впереди автомобиль "Мерседес GLB", которым управляла женщина. От удара иномарка влетела в стоявший впереди автомобиль "МАН" с полуприцепом, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" скончалась на месте, её 40-летний муж, находившийся на пассажирском сидении, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на месте происшествия работала дежурная смена ПСО города Новая Ладога.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.