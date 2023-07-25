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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки

В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки

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Опубликовал: Anton78
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47News
Смертельная авария произошла на федеральной трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти. В ДТП попали два большегруза и легковой автомобиль

Сегодня вечером около 16 часов 25 минут в экстренные службы Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 110-ом километре трассы Р-21 "Кола" в районе деревни Кисельня. 42-летний мужчина на грузовом "Вольво" с полуприцепом врезался в остановившийся впереди автомобиль "Мерседес GLB", которым управляла женщина. От удара иномарка влетела в стоявший впереди автомобиль "МАН" с полуприцепом, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" скончалась на месте, её 40-летний муж, находившийся на пассажирском сидении, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на месте происшествия работала дежурная смена ПСО города Новая Ладога.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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