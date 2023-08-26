В Кингисеппе задержали подозреваемого в разбое

Накануне ночью около 02 часов 50 минут к полицейским города Кингисепп Ленинградской области обратилась 32 -летняя местная жительница, которая сообщила, что около 02:00 у дома 33 по Большой Советской улице в г. Кингисепп ее избил молодой человек, после чего похитил деньги в сумме 5 600 рублей и скрылся.

Вчера около 02 часов 50 минут возле дома 33 по Большой Советской улице нарядом полиции «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний подозреваемый.

Пострадавшая бригадой скорой помощи госпитализирована в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.1 УК РФ (разбой).

Злоумышленника задержали в порядке ст.91 УПК РФ.