В Ленобласти адержали троих по подозрению в разбое

Вечером 2 августа 2023 года около 21 часа 00 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило заявление от 46-летнего жителя Свердловской области, который рассказал, что около полчаса тому назад возле дома 42 по улице Карла Маркса в городе Кингисепп на него напали трое, избили, распылив ему в лицо газ из перцового баллончика, после чего отобрали сумку с документами и банковскими картами, и с места происшествия скрылись.

Около 21 часа 10 минут в городе Кингисепп возле дома 2 литер А по улице Дорожников нарядом патрульно-постовой службы полиции по «горячим» следам по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое ранее судимых жителей Новгородской области в возрасте от 25 до 39 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Всех троих задержали на основании статьи 91 УПК РФ.