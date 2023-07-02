В Петербурге задержан подозреваемый в разбое

Накануне поздним вечером около 22 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 18-летняя петербурженка с заявлением о том, что в период с 04 часов 50 минут по 05 часов 30 минут возле дома 157 по проспекту Энгельса неизвестный, подойдя сзади, схватил ее за шею, другой рукой закрыв рот и нос, ударил по голове, затащил в автомобиль и потребовал оформить кредит в мобильном приложении банка на сумму более 359 000 руб.

Поскольку банк операцию отклонил, злоумышленник выгнал её из машины и скрылся.

Пострадавшая обратилась в травмпункт и, после оказания медпомощи, в удовлетворительном состоянии отпущена на амбулаторное лечение.

Сегодня ночью около 02 часов 45 минут возле дома 5 по улице Николая Рубцова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 28-летний житель Всеволожского района Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 162 УК РФ (разбой).