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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти бывший лесничий предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений

В Ленобласти бывший лесничий предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений

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Опубликовал: Anton78
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В Приозерском районе Ленобалсти бывший лесничий предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений

Следственным отделом по городу Приозерск СУ СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего лесничего ЛОГКУ «Ленобллес». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 (приготовление к получению взятки за незаконное бездействие в крупном размере), и двух эпизодов ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствием установлено, что в ноябре 2022 года местный предприниматель решил совершить незаконную рубку лесных насаждений на территории Джатиевского участкового лесничества Приозерского района, а спиленную древесину реализовать. К участию в преступлении он привлек лесничего Джатиевского участкового лесничества. Лесничий, досконально зная подведомственную ему территорию, за обещанное денежное вознаграждение в размере 160 тыс. рублей подобрал наиболее выгодное место незаконной порубки, куда в период с 22.12.2022 по 02.01.2023 предприниматель доставил лесозаготовительный комплекс, с помощью которого незаконно срубил деревья хвойных пород. При этом лесничий, злоупотребив своими служебными полномочиями, скрыл факт незаконной порубки на двух участках лесного фонда вплоть до ее окончания и вывоза лесозаготовительной техники. Получить денежное вознаграждение от предпринимателя обвиняемый не смог ввиду того, что преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками полиции.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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