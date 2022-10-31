В Ленобласти адвокат обвиняется в мошенничестве в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере).

Следствием установлено, что мужчина 1984 г.р., обладающий действующим статусом адвоката, имея умысел на хищение денежных средств у своего подзащитного, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что у него есть договоренность с должностными лицами органов полиции об изменении меры пресечения на более мягкую. После получения денежных средств в размере 500 тыс. рублей он был задержан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следственным органом адвокат задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.