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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело

В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Ленинградской области по результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение»Всеволожского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

Следствием установлено, что в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» Правительством региона администрации МО «Свердловское городское поселение» выделена субсидия на сумму свыше 83 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки. В свою очередь, должностными лицами, в целях реализации заключенного с коммерческой организацией контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки, была создана комиссия, которая фактически свои функции не осуществляла и ход работы по ликвидации несанкционированной свалки не контролировала. Вместе с тем, бывшим начальником отдела по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское поселение» были изготовлены акты приема выполненных работ, которые включали в себя объемы работ, которые подрядной организацией фактически не исполнялись. В дальнейшем по указанию бывшего и.о. главы администрации МО «Свердловское городское поселение» акты выполненных работ были подписаны и контракт оплачен в полном объем, в том числе оплачены невыполненные работы по ликвидации несанкционированной свалки на сумму свыше 26 млн рублей. Таким образом, МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области был причинён ущерб в особо крупном размере.

Следователями следственного управления СКР по Ленинградской области совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски в администрации МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, в офисах коммерческих организаций, а также 13 обысков по месту проживания должностных лиц и представителей коммерческих организаций, в ходе которых изъята документация, представляющая интерес для следствия.

В настоящее время бывший начальник отдела по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское поселение» задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В отношении бывшего и.о. главы администрации МО «Свердловское городское поселение» ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста за совершение коррупционных преступлений.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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