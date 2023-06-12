Накануне вечером около 20 часов 10 минут на 3 км автодороги «подъезд к деревне Даймище», в Гатчинском районе Ленинградской области 17-летний мотолюбитель, управляя питбайком и пренебрегая мотоэкипировкой, без мотошлема, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору линии электропередач.
В результате ДТП пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
11 июня около 16 часов 30 минут возле частного дома в деревне Батово Гатчинского района рядом с гаражами нарядом ДПС обнаружен питбайк, который является спортивным инвентарем.
Установлено, что 39-летний собственник питбайка дал его покататься сыну своего друга.
Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Гатчинского района проводится проверка по факту ДТП с участием мотоциклиста
Накануне вечером около 20 часов 10 минут на 3 км автодороги «подъезд к деревне Даймище», в Гатчинском районе Ленинградской области 17-летний мотолюбитель, управляя питбайком и пренебрегая мотоэкипировкой, без мотошлема, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору линии электропередач.
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