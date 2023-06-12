В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач

Накануне вечером около 20 часов 10 минут на 3 км автодороги «подъезд к деревне Даймище», в Гатчинском районе Ленинградской области 17-летний мотолюбитель, управляя питбайком и пренебрегая мотоэкипировкой, без мотошлема, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

11 июня около 16 часов 30 минут возле частного дома в деревне Батово Гатчинского района рядом с гаражами нарядом ДПС обнаружен питбайк, который является спортивным инвентарем.

Установлено, что 39-летний собственник питбайка дал его покататься сыну своего друга.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.