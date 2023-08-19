ента новостей

12:10
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
11:24
В Ленобласти пенсионерку обокрали пока она трудилась в огороде
11:21
В Кингисеппе мужчина арматурой избил троих собутыльников
11:17
В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку
11:15
В Невском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
11:12
В Красносельском районе задержали уличного грабителя
11:10
В Петербурге задержали пенсионера обманувшего пенсионерку
01:38
В 1-м туре шахматного турнира «Мемориал Корчного» победы одержали Линчевский, Зубрицкий, Епишин, Власенко и Гетьман
22:53
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в начавшемся 5-м туре чемпионата РПЛ: Рашид Рахимов спасён от досрочного увольнения
16:58
На чемпионате России по боксу в Хабаровске петербуржцы Егор Алексеев, Александр Хохлов и Руслан Колесников пробились во второй круг, а Никита Полухин, Алибек Солтуханов, Иван Горда, Асланлы Хазар и Михаил Захарьев были побеждены
15:46
В Петербурге Молодёжный парламент готовится к новому законодательному сезону
12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
12:44
В Пушкине поймали подозреваемого в грабеже
12:36
В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося похитить пожарные гидранты
12:32
В Петербурга раскрыли убийство 20-летней давности
12:30
В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин
12:25
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка
12:12
Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами
12:08
В СПбГЛТУ поступают выпускники школ новых регионов России
11:53
В субботу сад Мариинского дворца превратится в «Сад поэтов»
10:18
Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе
10:15
По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения самолета на скоростную автомагистраль
09:51
В Ленобласти кузов "КамАЗа" раздавил водителя
09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
02:49
33 петербургских спортсмена выступят на чемпионате России по боксу в Хабаровске, но среди них не будет ни Всеволода Шумкова, ни Павла Сосулина
02:06
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» проиграл московской «Звезде» на турнире имени Николая Дроздецого, счёт – 3:4
20:13
Оскандалившийся в НХЛ форвард Алекс Гальченюк может перейти в СКА или «Авангард» после расторжения контракта с «Аризоной»
16:39
Выставку к 100-летию Исаака Шварца продлили до 1 октября
16:36
Народный фронт презентовал первое в России мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и ЧС
15:12
Депутаты ЗакС Петербурга отправили воинам в зоне СВО противодроновое ружьё
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе мужчина арматурой избил троих собутыльников

В Кингисеппе мужчина арматурой избил троих собутыльников

0
56
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция Кингисеппского района Ленобласти задержала подозреваемого в избиении троих сотрапезников

Вчера к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медучреждения о том, что от дома 47 по улице Карла Маркса к ним доставлен неизвестный, который в тяжелом состоянии помещен в отделение реанимации.
Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции на территории стройплощадки, в вагоне-бытовке, обнаружено тело 46-летнего жителя Ивангорода с многочисленными телесными повреждениями.
Там же, на месте происшествия, обнаружен 44-летний гражданин, который с различными телесными повреждениями в тяжелом состоянии, госпитализирован.
Около 18 часов 30 минут возле дома 47 по улице Карла Маркса сотрудниками уголовного розыска по горячим следам, по подозрению в совершении данного преступления, задержан 34-летний мужчина.
Установлено, что конфликт произошел во время распития алкогольных напитков. В ходе конфликта задержанный избил выпивающих с ним куском металлической арматуры.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека).
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-08-2023, 14:36
В Ленобласти задержан избивший на таксиста
28-06-2022, 15:55
В Ленобласти полицейские задержали 19-летнего грабителя
30-09-2022, 16:08
В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной
4-07-2023, 10:53
В Сосновом Бору задержан подозреваемый в избиении
4-08-2023, 13:16
В Ленобласти адержали троих по подозрению в разбое
16-01-2023, 14:39
В Ленобласти под Кингисеппом за убийство задержали мигранта

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 11:17
В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку
0
42
Сегодня, 11:15
В Невском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
0
125
Вчера, 12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
0
105
Вчера, 09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
Наверх