В Кингисеппе мужчина арматурой избил троих собутыльников

Вчера к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медучреждения о том, что от дома 47 по улице Карла Маркса к ним доставлен неизвестный, который в тяжелом состоянии помещен в отделение реанимации.

Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции на территории стройплощадки, в вагоне-бытовке, обнаружено тело 46-летнего жителя Ивангорода с многочисленными телесными повреждениями.

Там же, на месте происшествия, обнаружен 44-летний гражданин, который с различными телесными повреждениями в тяжелом состоянии, госпитализирован.

Около 18 часов 30 минут возле дома 47 по улице Карла Маркса сотрудниками уголовного розыска по горячим следам, по подозрению в совершении данного преступления, задержан 34-летний мужчина.

Установлено, что конфликт произошел во время распития алкогольных напитков. В ходе конфликта задержанный избил выпивающих с ним куском металлической арматуры.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.