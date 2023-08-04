В Ленобласти задержан избивший на таксиста

Вчера к полицейским обратилась жительница города Кингисепп Ленинградской области с заявлением о том, что около 05:20 у дома 31 по проспекту Карла Маркса неизвестные избили ее мужа и отобрали золотую цепочку с крестом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в промежутке между половиной пятого и половиной шестого утра возле дома 31 по проспекту Карла Маркса, неизвестный избил 48-летнего водителя такси и отобрал у него цепочку с крестом желтого металла.

Сумма материального ущерба - 250 000 рублей.

В этот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления в квартире дома 8 по Аптекарскому переулку в Кингисеппе задержан 48-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.