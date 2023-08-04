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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан избивший на таксиста

В Ленобласти задержан избивший на таксиста

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Опубликовал: Anton78
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В Кингисеппе полицейскими задержан напавший на таксиста

Вчера к полицейским обратилась жительница города Кингисепп Ленинградской области с заявлением о том, что около 05:20 у дома 31 по проспекту Карла Маркса неизвестные избили ее мужа и отобрали золотую цепочку с крестом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в промежутке между половиной пятого и половиной шестого утра возле дома 31 по проспекту Карла Маркса, неизвестный избил 48-летнего водителя такси и отобрал у него цепочку с крестом желтого металла.
Сумма материального ущерба - 250 000 рублей.
В этот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления в квартире дома 8 по Аптекарскому переулку в Кингисеппе задержан 48-летний ранее судимый неработающий местный житель.
Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район телесные повреждения такси
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