В Кировском районе задержали стрелка из «травмата»

Накануне ночью около 02 часов 25 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 90 корпус 2 по проспекту Стачек трое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения стреляют в воздух.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по «горячим» следам по подозрению в совершенном преступлении задержан 34-летний неработающий местный житель, у которого изъят травматический пистолет.

Установлено, что подозреваемый произвел не менее 7 выстрелов в воздух.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 ч.2 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.