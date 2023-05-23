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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге нетрезвый пассажир «Гелендвагена» палил в воздух из травматики

В Петербурге нетрезвый пассажир «Гелендвагена» палил в воздух из травматики

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержали стрелка в белый свет

Накануне ночью около 01 часа 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 7 по улице Адмирала Трибуца водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Гелендваген» вышел из салона машины и трижды выстрелил в воздух из пистолета, после чего отъехал к ресторану, расположенному в этом же доме.Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу возле припаркованного автомобиля «Мерседес-Бенц G63 AMG», задержан 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружен и изъят травматический пистолет «Grand Power».Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район стрельба травматика хулиганство
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