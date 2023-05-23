В Петербурге нетрезвый пассажир «Гелендвагена» палил в воздух из травматики

Накануне ночью около 01 часа 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 7 по улице Адмирала Трибуца водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Гелендваген» вышел из салона машины и трижды выстрелил в воздух из пистолета, после чего отъехал к ресторану, расположенному в этом же доме.Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу возле припаркованного автомобиля «Мерседес-Бенц G63 AMG», задержан 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружен и изъят травматический пистолет «Grand Power».Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.