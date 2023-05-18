В Шушарах задержали ночного стрелка-хулигана

Поздним вечером минувшего вторника около 23 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Шушары из бара расположенного в доме 6 по Новгородскому проспекту вышли четверо, прошли во двор, и оттуда послышалась стрельба.

Оперативно прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия задержан 28-летний неработающий, который около 23 часов 22 минут из охолощенного пистолета «Беретта KURS В92», произвел несколько выстрелов в воздух.

Охолощенный пистолет изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.