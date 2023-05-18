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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали ночного стрелка-хулигана

В Шушарах задержали ночного стрелка-хулигана

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Пушкинского района задержала ночного стрелка-хулигана

Поздним вечером минувшего вторника около 23 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Шушары из бара расположенного в доме 6 по Новгородскому проспекту вышли четверо, прошли во двор, и оттуда послышалась стрельба.
Оперативно прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия задержан 28-летний неработающий, который около 23 часов 22 минут из охолощенного пистолета «Беретта KURS В92», произвел несколько выстрелов в воздух.
Охолощенный пистолет изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район стрельба хулиганство
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