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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из охолощенного оружия

В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из охолощенного оружия

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину за хулиганскую стрельбу из охолощенного оружия

Вчера ночью около 00 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 39 по проспекту Художников двое мужчин стреляли из оружия, после чего скрылись с места происшествия на автомашине «Хендай Крета». Незамедлительно на место происшествия были ориентированы наряды полиции. Сотрудники полиции обнаружили указанный автомобиль, который принадлежит 25-летней девушке, и установили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27-летний неоднократно судимый мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охолощенного автомата.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ходе осмотра из багажника автомашины изъят охолощенный автомат. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба хулиганство
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