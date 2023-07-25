ента новостей

13:21
В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного моста
13:14
Мариупольские школьники приехали в Петербург отдохнуть в оздоровительном лагере «Дружных»
13:03
Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей
12:59
В Московском районе пенсионер перевел телефонным аферистам 11,6 млн рублей
12:55
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке
12:51
В Колпино мужчина сломал ребра бывшей сожительнице бросив в неё кирпич
12:43
В Петербурге задержаны злодеи, которые у мужчины под угрозой ножа отобрали мобильный телефон
12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
12:29
В центре Петербурга в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
12:24
На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир
12:01
В Тихвине почтовый автомобиль сбил подростка на самокате
11:41
Петербург открыл искусство Африки для творческой молодежи из Мариуполя
11:39
Мост через реку Свирь разведут для прохода яхты «Хортица»
11:30
Полицейские задержали избивших деревянным брусом прохожего в Мурино
02:14
На шахматном турнире в Уральске петербуржцы Сергей Лобанов и Алексей Гоганов по-разному сыграли в 5-м туре, а Ниманн подбирается к лидерам
01:21
Малком – в Саудовскую Аравию, Адамов – в «Зенит», а Гойло – в Сочи
00:32
Председатель ЗаКСа Александр Бельский выразил соболезнования всвязи с гибелью полковника Евгения Вашунина, командовавшего «Ленинградским полком»
19:47
В Мурино трое хулиганов жестоко избили прохожего
15:59
В Невском районе пресечена деятельность казино
15:22
Школьники из Владивостока познакомились с историей российского парламентаризма в Мариинском дворце
15:14
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 24 по 31 июля
15:11
На Большой Морской улице появились светодиодные фонари
14:30
В ДНР росгвардейцам — участникам СВО вручены медали «За боевое отличие»
13:36
Волонтёры Победы соберутся в Петербурге, чтобы обсудить вопросы помощи ветеранам
13:24
Фотовыставка, концерты, паблик-токи и кинопремьеры – на «Ленфильме» пройдет фестиваль «Африка. Вместе в будущее»
12:19
В Ленобласти автоледи на «ВАЗ-2115» насмерть сбила пешехода
11:28
В Волхове в ДТП постродали подростки на мопеде
11:17
В Мурино мужчина умер после удара таксиста
11:02
В Калининском районе дебошир избил управляющего ресторана
10:49
В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 3,9 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино мужчина сломал ребра бывшей сожительнице бросив в неё кирпич

В Колпино мужчина сломал ребра бывшей сожительнице бросив в неё кирпич

0
29
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Сотрудники полиции разыскивают метателя кирпича в бывшую подругу в ходе конфликта

Вчера ночью около 02 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что накануне днем около 14 часов 15 минут к ним за медицинской помощью самостоятельно обратилась 52-летняя ветеринарный врач с переломом рёбер.
По словам пострадавшей, 22 июля 2023 года около 20 часов 00 минут возле дома 26 по улице Понтонной в городе Колпино, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, бывший сожитель бросил в неё кирпич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Приняты муры к розыску и задержанию злоумышленника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-06-2023, 12:16
В Невском районе задержали подозреваемого в избиении прохожего
22-05-2023, 12:50
В Невском районе конфликт в кафе закончился нокаутом
14-03-2023, 10:11
В центре Петербурга задержали мужчину избившего прохожего
17-01-2023, 12:15
Полицейские задержали мужчину ударившего ножом мигранта в Пушкине
3-02-2023, 12:23
В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара
29-05-2023, 13:23
В центре Петербурга мигрант ударил ножом свою землячку

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
0
39
Сегодня, 12:29
В центре Петербурга в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
0
46
Сегодня, 12:24
На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир
0
54
Сегодня, 12:01
В Тихвине почтовый автомобиль сбил подростка на самокате
Наверх