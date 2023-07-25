В Колпино мужчина сломал ребра бывшей сожительнице бросив в неё кирпич

Вчера ночью около 02 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что накануне днем около 14 часов 15 минут к ним за медицинской помощью самостоятельно обратилась 52-летняя ветеринарный врач с переломом рёбер.

По словам пострадавшей, 22 июля 2023 года около 20 часов 00 минут возле дома 26 по улице Понтонной в городе Колпино, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, бывший сожитель бросил в неё кирпич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Приняты муры к розыску и задержанию злоумышленника.