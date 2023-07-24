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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе пресечена деятельность казино

В Невском районе пресечена деятельность казино

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Опубликовал: Anton78
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Невском районе Петербурга пресечена деятельность казино, располагавшегося в торговом центре

Сотрудники регионального УЭБиПК совместно со следователями петербургского ГСУ СК РФ и при поддержке Спецполка полиции Главка пресекли деятельность нелегального казино, располагавшегося в нежилом помещении на втором этаже торгового центра на проспекте Пятилеток.
Здесь полицейские изъяли 50 компьютеров с установленным игровым ПО, 3 ноутбука, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме 108 тысяч рублей и финансовые записи заведения. В момент визита полиции в казино находились 50 посетителей, 28-летний организатор заведения, он же охранник, и двое администраторов.
Все присутствовавшие были доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий.
В отношении организатора подпольного казино возбуждено У.Д. по ч.2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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