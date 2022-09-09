В Петербурге ликвидировано очередное подпольное казино

В феврале 2022 года в Выборгском районе Петербурга было выявлено подпольное казино. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования сотрудники экономической полиции Главка установили еще один адрес в этом районе, где незаконно была организована игорная деятельность. Совместно с полицейскими Выборгского района Петербурга при поддержке СОБР Росгвардии оперативники ликвидировали нелегальное казино. Игорная деятельность была организована в трёхкомнатной квартире дома 125 по проспекту Энгельса.

В ходе обыска полицейские изъяли 37 игровых автоматов и 9 компьютеров, оборудованных для азартных игр. В отдел полиции для разбирательства доставлены 2 администратора незаконного заведения и 7 клиентов. По данному факту следователи регионального ГСУ СК России возбудили уголовное дело по статье 171.2 УК РФ. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов незаконного бизнеса.