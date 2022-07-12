В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино

Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга в результате оперативных мероприятий выявили и пресекли незаконную игорную деятельность. Казино было организовано сразу в двух смежных квартирах дома №6 по Социалистической улице.

В ходе обыска полицейские изъяли 45 игровых автоматов, наличность, 8 мобильных телефонов, ноутбук и видеорегистратор, с помощью которого осуществлялся контроль за игроками. По подозрению в организации незаконной игорной деятельности были задержаны 27-летний житель Шлиссельбурга, 24-летний житель Петербурга и 39-летняя уроженка Ленинграда.

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".