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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино

В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В центре Санкт-Петербурга полиция пресекла деятельность подпольного казино

Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга в результате оперативных мероприятий выявили и пресекли незаконную игорную деятельность. Казино было организовано сразу в двух смежных квартирах дома №6 по Социалистической улице.

В ходе обыска полицейские изъяли 45 игровых автоматов, наличность, 8 мобильных телефонов, ноутбук и видеорегистратор, с помощью которого осуществлялся контроль за игроками. По подозрению в организации незаконной игорной деятельности были задержаны 27-летний житель Шлиссельбурга, 24-летний житель Петербурга и 39-летняя уроженка Ленинграда.  

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Источник: ГУ МВД
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