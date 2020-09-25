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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские пресекли деятельность нелегального казин

В Ленобласти полицейские пресекли деятельность нелегального казин

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В нежилом здании в городе Гатчина полицейские пресекли деятельность нелегального казино.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области выявили незаконную игорную деятельность. Правоохранители провели обыск в нежилом здании на улице Урицкого в городе Гатчина, где на втором этаже обнаружили факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием компьютерной техники. По итогам обыска изъято 30 системных блоков, большое количество носителей информации, наличные денежные средства, тетради с записями. Изъятое передано на склад временного хранения.

Полицейские установили, что к организации нелегального казино может быть причастен 38-летний уроженец одной из стран Средней Азии, официально нигде не работающий. Данный мужчина, по версии полиции, выполнял и роль организатора, и роль охранника в незаконном заведении.

По материалам, собранным полицией, СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Решается вопрос об избрании указанному мужчине меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
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