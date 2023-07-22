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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе пенсионер перевел мошенникам 4,6 млн рублей

В Московском районе пенсионер перевел мошенникам 4,6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Московского района разыскивают телефонных мошенников,  обманувших пенсионера

Накануне вечером около 17 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился 71-летний пенсионер с заявлением о том, что в период времени с середины июня по 21 июля ему с различных номеров звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банков, которые убедили его перевести 4 600 000 рублей на указанные ими различные счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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