В Петербурге профессор одного из вузов перевел мошенникам более 2,3 млн рублей

Накануне вечером около 18 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 75-летний профессор одного из университетов Петербурга с заявлением о том, что в период с 27 июня по 29 июня 2023 года ему позвонили неизвестные и сообщили, что в его отношении проходит расследование по мошенническим действиям и если он не переведет деньги на указанные ими счета, то данная информация будет разослана во все инстанции и по месту работы.

Позже мужчина перевел со своего счета на различные счета, указанные неизвестными деньги в сумме 2 330 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.