Администратор ночного клуба в центре Петербурга изобличена в обмане посетителей

В полицию Центрального района Петербурга обратился 35-летний предприниматель из Вологды, сообщивший, что вечером с сестрой зашел отдохнуть в ночной клуб на улице Ломоносова. Утром гости заведения обнаружили, что посещение обошлось им более чем в 65 тысяч рублей. Вологжанин был уверен, что стал жертвой мошенничества.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В ходе расследования полицейскими были установлены и другие потерпевшие - клиенты этого ночного клуба. Сотрудники уголовного розыска вскрыли мошенническую схему и установили её участников. По версии оперативников, руководила всем 21-летняя жительница города Мурино - администратор заведения. Для привлечения потенциальных жертв она прибегала к услугам трёх девушек, завлекавших посетителей. В ходе обыска в клубе изъяты электронные носители информации и документация. Деятельность заведения приостановлена.