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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе полицейские прикрыли подпольное казино в квартире

В Приморском районе полицейские прикрыли подпольное казино в квартире

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно

В обычной квартире в доме 27 по улице Горной круглосуточно собирались любители сыграть в картишки. Не просто в дурака, конечно. В покер. Ведь там работало ни что иное, как подпольное казино с покерным столом, фишками, игральными картами.

Полицейские установили, что организатором бизнеса является 45-летний мужчина. Работу игорного заведения обеспечивали администратор и 4 крупье. В клубе велась база игроков.

Администратор и крупье ежедневно обзванивали клиентов и приглашали на игру. Также они отчитывались «работодателю» о количестве игравших, суммах ставок, итогах игр и заработке. По версии полиции, казино функционировало около 2 лет. За это время злоумышленники заработали около 50 млн руб.

По факту незаконной деятельности следственными органами возбуждено уголовное дело. Находившиеся в подпольном казино организатор, администратор и 1 девушка-крупье задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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