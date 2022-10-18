В Приморском районе полицейские прикрыли подпольное казино в квартире

В обычной квартире в доме 27 по улице Горной круглосуточно собирались любители сыграть в картишки. Не просто в дурака, конечно. В покер. Ведь там работало ни что иное, как подпольное казино с покерным столом, фишками, игральными картами.

Полицейские установили, что организатором бизнеса является 45-летний мужчина. Работу игорного заведения обеспечивали администратор и 4 крупье. В клубе велась база игроков.

Администратор и крупье ежедневно обзванивали клиентов и приглашали на игру. Также они отчитывались «работодателю» о количестве игравших, суммах ставок, итогах игр и заработке. По версии полиции, казино функционировало около 2 лет. За это время злоумышленники заработали около 50 млн руб.

По факту незаконной деятельности следственными органами возбуждено уголовное дело. Находившиеся в подпольном казино организатор, администратор и 1 девушка-крупье задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.