В ночном клубе в центре Петербурга наркополицейские провели внезапную проверку

В центре Петербурга в ночной клуб на Гороховой улице под утро нагрянули с проверкой сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России. Несмотря на столь позднее время, в заведении еще находилось довольно много посетителей, около 100 человек. Визит правоохранителей оправдал себя. При осмотре помещений клуба полицейские обнаружили около двух десятков сброшенных доз различных видов наркотиков. Кроме того, сотрудниками полиции было обнаружено у барной стойки три десятилитровых баллона с закисью азота.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отдел полиции доставлено семь гостей клуба с признаками наркотического опьянения.

В отношении администрации ночного заведения возбуждено административное производство по выявленным нарушениям.