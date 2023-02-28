В Петербурге мужчина задушил жену и совершил попытку суицида

Накануне утром около 08 часов 17 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 69 по проспекту Просвещения мужчина убил свою жену.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины, 1985 года рождения, со следами удушения на шее. Также был обнаружен её муж, 1983 года рождения, с резаными ранами предплечий и резаной раной шеи.

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.

На месте происшествия обнаружена записка, в которой сообщалось, что после ссоры мужчина задушил свою жену, после чего написал предсмертную записку, позвонил подруге, чтобы она отвела его детей в школу, после чего совершил попытку суицида.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).