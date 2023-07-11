В Ленобласти задержали подпольного наркоплантатора

Вчера сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК» выявили и пресекли деятельность по незаконному выращиванию конопли.

Плантации с нелегальными посадками были обнаружены в одном из частных домов деревни Томарово Волосовского района Ленинградской области.

Там же был задержан и сам злоумышленник, 48-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

В ходе обысков помещений, стражи правопорядка изъяли 44 куста конопли, отдельные части наркосодержащих растений, а также оборудование для ее культивирования.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.