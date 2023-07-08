В Петербурге задержали мужчину, организовавшего подпольную наркоплантацию

В минувший четверг в ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Главка совместно с коллегами

из УМВД России по Василеостровскому району в доме 12 по улице Вадима Шефнера в Петербурге задержан 37-летний житель Васильевского острова, подозреваемый в организации в квартире подпольной плантации марихуаны.

В ходе обыска в квартире в доме 12 по улице Вадима Шефнера изъято 51 растение по результатам экспертизы - наркосодержащее, а также вещество зеленого цвета растительного происхождения, - которое, согласно экспертизе, является наркотическим средством каннабис массой 89,4 г.

Квартира была оснащена оборудованием для культивирования наркосодержащих растений.

По данному факту возбуждены сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.