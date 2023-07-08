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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, организовавшего подпольную наркоплантацию

В Петербурге задержали мужчину, организовавшего подпольную наркоплантацию

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан мичуринец с Васильевского острова, организовавший подпольную наркоплантацию 

В минувший четверг в ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Главка совместно с коллегами

из УМВД России по Василеостровскому району в доме 12 по улице Вадима Шефнера в Петербурге задержан 37-летний житель Васильевского острова,   подозреваемый в организации  в квартире подпольной плантации  марихуаны.

В ходе обыска в квартире в доме 12 по  улице Вадима Шефнера изъято   51 растение по результатам экспертизы -  наркосодержащее, а также вещество зеленого цвета растительного происхождения, -  которое,  согласно экспертизе,  является наркотическим средством каннабис массой 89,4 г.

Квартира была оснащена оборудованием для культивирования наркосодержащих растений.

По данному факту возбуждены сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров наркотики
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