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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидирована нарколаборатория

В Ленобласти ликвидирована нарколаборатория

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Выборгского района в Ленобласти выявили нарколабораторию

В минувшую пятницу к полицейским города Приморска, поступило сообщение, что при тушении пожара в доме, по улице Верхняя обнаружены канистры и бочки с химическими компонентами.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили: 29 канистр с надписью «ацетон», 4 канистры с надписью «метиламин», 9 упаковок с бутылочками соляной кислоты, 1 стеклянная колба, 8 деревянных бочек с черными пакетами внутри, 1 мешок с надписью «натрия гидрооксид» полимерный контейнер с веществом светлого цвета, массой 1023,6 г., являющимся смесью, содержащей наркотическое вещество-мефедрон. Содержимое будет исследовано в ходе проведения экспертизы в рамках уголовного дела.

Дом сдавался в аренду неработающему мужчине, 1988 г. Его место нахождения устанавливается.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО наркотики
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