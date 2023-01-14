В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Рено Сандеро" и грузовой "Мерседес Бенц Атего", погибли трое

Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП произошедшего на 161 км. автодороги «Кола».

По предварительным данным водитель автомашины Рено Сандеро, 1951 года рождения, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Мерседес Бенц Атего.

Городской прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам, происшествия, в том числе работе служб, отвечающих за состояние дорожного покрытия.

Ход и результаты расследование уголовного дела возбуждённого по части 5 статьи 264 УК РФ находятся на контроле городской прокуратуры.