В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 390 километре трассы А-114 произошло столкновение легковых автомобилей «Лада Веста» и «Шкода». По предварительным данным, пострадали 5 человек.

В результате ДТП один из пострадавших от полученных повреждений скончался на месте происшествия, 13-летний ребёнок получил лёгкий вред здоровью.

Степень тяжести вреда здоровью других пострадавших устанавливается.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.