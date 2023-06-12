Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 390 километре трассы А-114 произошло столкновение легковых автомобилей «Лада Веста» и «Шкода». По предварительным данным, пострадали 5 человек.
В результате ДТП один из пострадавших от полученных повреждений скончался на месте происшествия, 13-летний ребёнок получил лёгкий вред здоровью.
Степень тяжести вреда здоровью других пострадавших устанавливается.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе
Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 390 километре трассы А-114 произошло столкновение легковых автомобилей «Лада Веста» и «Шкода». По предварительным данным, пострадали 5 человек.
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