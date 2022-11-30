Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали

Сегодня вечером в 16 часов 16 минут в экстренные службы поступило сообщение о том, что возле деревни Парицы, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение автомобилей "Лады Ларгус" и "Дэу Нексии".

По предварительной информации ГИБДД, в результате ДТП погибла женщина, ехавшая в автомашине "Дэу Нексии". Ее деблокировали. С места происшествия с травмами были госпитализированы двое детей. Еще двух пострадавших вызволяли из искореженных автомобилей спасатели, после они были переданы медикам. Личности погибшей и пострадавших устанавливаются.

На место происшествия выезжала дежурная смена 43-ей пожарной части.