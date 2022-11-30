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Питерец.ру » Происшествия » Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали

Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Гатчинском районе Ленобалсти при столкновении двух легковушек один человек погиб, еще четверо пострадали

Сегодня вечером в 16 часов 16 минут в экстренные службы поступило сообщение о том, что возле деревни Парицы, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение автомобилей "Лады Ларгус" и "Дэу Нексии".

По предварительной информации ГИБДД, в результате ДТП погибла женщина, ехавшая в автомашине "Дэу Нексии". Ее деблокировали. С места происшествия с травмами были госпитализированы двое детей. Еще двух пострадавших вызволяли из искореженных автомобилей спасатели, после они были переданы медикам. Личности погибшей и пострадавших устанавливаются.  

На место происшествия выезжала дежурная смена 43-ей пожарной части.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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